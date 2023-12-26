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Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху предложил создать периметр безопасности вокруг Газы и проводить досмотры на границе с Египтом.
Ян Брацкий 2023-12-26 01:12:01
© Фото: Chen Junqing XinHua Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия для достижения мира с Палестиной. Суть инициатив политика сводится к полному уничтожению движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества.

«Газу придется дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев. Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано, чтобы люди начали поддерживать борьбу с терроризмом, а не его финансирование», - говорится в статье Нетаньяху для издания Wall Street Journal.

По мнению Нетаньяху, для достижения этих целей придется установить периметр безопасности вокруг сектора Газа и приступить к досмотрам на египетской границе, чтобы предотвратить провоз оружия.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Поводом послужила бомбардировка Израиля со стороны движения ХАМАС. В ответ израильская авиация нанесла серию ударов по целям на территории анклава. Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал расширение наземной операции в Газе на новые районы. Ими могут стать центр сектора и самый южный город Рафах.

#палестина #нетаньяху #ЦАХАЛ #ХАМАС #палестино-израильский конфликт
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