Снайпер ВС РФ назвал украинских операторов FPV-дронов «лакомым кусочком»

Старший снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Минор рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову, что украинские операторы FPV-дронов - первостепенные цели для него.

«В основном стараемся работать по таким противным противникам - пулеметчики, гранатометчики, а если FPVшники - это вообще лакомый кусочек», - отметил Минор.

При этом снайпер подчеркнул, что повержен будет любой неосмотрительный комбатант неприятеля.

Корреспондент отметил, что эти снайперы работают не парами, как раньше, а тройками. К снайперу и корректировщику сейчас добавляется еще один человек, который занимается охранением - наблюдает за небом на случай появления в воздухе вражеских беспилотников.

Ранее снайперы Тихоокеанского флота рассказали, как могут остановить наступление целой роты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.