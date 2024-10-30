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Снайпер ВС РФ назвал украинских операторов FPV-дронов «лакомым кусочком»

Также старший снайпер с позывным Минор отметил, что его интересуют вражеские пулеметчики и гранатометчики.
Павел Кольцов 2024-10-30 10:53:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Старший снайпер морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Минор рассказал корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову, что украинские операторы FPV-дронов - первостепенные цели для него. 

«В основном стараемся работать по таким противным противникам - пулеметчики, гранатометчики, а если FPVшники - это вообще лакомый кусочек», - отметил Минор. 

При этом снайпер подчеркнул, что повержен будет любой неосмотрительный комбатант неприятеля. 

Корреспондент отметил, что эти снайперы работают не парами, как раньше, а тройками. К снайперу и корректировщику сейчас добавляется еще один человек, который занимается охранением - наблюдает за небом на случай появления в воздухе вражеских беспилотников. 

Ранее снайперы Тихоокеанского флота рассказали, как могут остановить наступление целой роты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#снайперы #морская пехота #тоф #наш эксклюзив #FPV-дроны #Минор
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