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Ставропольские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Такелажники ВСУ и ротационная смена понесли потери.
2024-11-26 05:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ставропольские снайперы-десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

По противнику отработала снайперская пара Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр».

Специалисты длительное время следили за перемещениями противника, пока не выяснили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. После этого было принято решение устроить засаду и уничтожить пехоту ВСУ.

Снайперская пара отправилась на точку, выбрала удобную позицию и приготовилась к стрельбе.

«Здесь приходилось работать на дистанции 1 200. Используем специальные средства для замера ветра. Работа велась по одиночным и групповым целям, которые мы заблаговременно разведали», - рассказал снайпер с позывным Терек.

После учета и сопоставления всех факторов второй номер дал целеуказание, а первый открыл огонь.

Первым выстрелом уничтожается противник. Потом снайперская пара быстро меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. Такелажники ВСУ и ротационная смена понесли потери и не смогли провести ротацию и доставить боеприпасы с продовольствием.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#ВДВ #снайперы #Минобороны России #ВСУ #группировка войск «Днепр» #десатнтники
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