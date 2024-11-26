Ставропольские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Ставропольские снайперы-десантники сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

По противнику отработала снайперская пара Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр».

Специалисты длительное время следили за перемещениями противника, пока не выяснили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. После этого было принято решение устроить засаду и уничтожить пехоту ВСУ.

Снайперская пара отправилась на точку, выбрала удобную позицию и приготовилась к стрельбе.

«Здесь приходилось работать на дистанции 1 200. Используем специальные средства для замера ветра. Работа велась по одиночным и групповым целям, которые мы заблаговременно разведали», - рассказал снайпер с позывным Терек.

После учета и сопоставления всех факторов второй номер дал целеуказание, а первый открыл огонь.

Первым выстрелом уничтожается противник. Потом снайперская пара быстро меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь. Такелажники ВСУ и ротационная смена понесли потери и не смогли провести ротацию и доставить боеприпасы с продовольствием.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.