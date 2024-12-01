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На Западе впали в ступор после испытания российского «Орешника»

Украинский конфликт вошел в критическую фазу.
Станислав Иващенко 2024-12-01 20:57:08
© Фото: Adam Schultz, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Все главные новости этой недели развивались вокруг одной темы - красной черты, заглядывать за которую никому не хочется. Конфликт на Украине вошел в критическую фазу. И, если западные страны понимают только язык силы, то России приходится ее демонстрировать.

После того, как на прошлой неделе в боевых условиях испытали «Орешник», Запад пребывает в ступоре: с одной стороны, нужно продолжать поддерживать Киев и поднимать ставки, угрожая Москве, а с другой - после такой демонстрации силы уже и не по угрожаешь.

Между тем, американский президент Джо Байден тайно запросил у Конгресса еще 24 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Белый дом делает все, чтобы накачать Киев оружием и максимально продлить войну.

Те, кто поумнее, уже сейчас заняты другим - изучают дальность и скорость полета «Орешника». Цифры впечатляющие. Подлетное время до авиабазы «Рамштайн» в Германии составляет 15 минут, а до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - 17.

Российский президент Владимир Путин во время визита в Астану предупредил, что РФ будет отвечать на атаки западными дальнобойными ракетами, в том числе и «Орешником». Его серийное производство уже началось, а испытания в боевых условиях продолжатся. Министерство обороны сейчас выбирает цели. 

Подробнее о том, как Запад делает все для эскалации украинского конфликта, смотрите в сюжете Станислав Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Россия #Украина #сша #Запад #конфликт #орешник #экскалация
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