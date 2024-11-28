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Путин: РФ ответит на удары западным оружием, в том числе «Орешником»

Владимир Путин отметил, что со стороны России всегда будет ответ на применение западных дальнобойных ракет по объектам в глубине российской территории.
Карина Тазетдинова 2024-11-28 13:21:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе и возможным продолжением боевых испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник». 

Кроме того, российский лидер отметил, что РФ неоднократно обращала внимание на то, что такое решение Запада означает прямое вовлечение в конфликт на Украине. России известно, какое количество вооружений уже поставлено ВСУ и сколько планируется еще. 

При этом российская ракета Х-101 уже значительно превышает мощности западной помощи Киеву. Глава государства напомнил, что она действует на большей дальности.  

Также «Искандер» является аналогом всех трех модификаций ATACMS. Гиперзвуковые комплексы РФ не имеют аналогов в мире, а их производство наращивается. 

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин также объявил, что возможное массированное применение «Орешника» в рамках одного удара по своей мощи можно сравнить с применением ядерного оружия

Напомним, что уже началось серийное производство этих новейших ракетных систем.

#Россия #Искандер #Путин #вооружения #ВСУ #Запад #орешник
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