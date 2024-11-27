Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для Украины

Президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные $24 млрд для помощи Украине, пишет издание Politico. Обращение президента могут рассмотреть в декабре.

«Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине», - говорится в документе бюджетного управления Белого дома.

Уточняется, что две трети средств, $16 млрд, планируется направить на восполнение запасов Пентагона, еще часть помощи выделят на замену американского оружия, поставляемого Киеву.

Издание подчеркивает, что Байден пытается получить дополнительные средства для Украины до того, как покинет пост президента США.

Напомним, ранее Bloomberg писало о намерении Байдена максимально укрепить киевский режим до прихода к власти США Дональда Трампа. На Западе опасаются, что Трамп на посту президента сократит американскую помощь Украине. Инаугурация Трампа состоится 20 января.