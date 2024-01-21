Опубликовано видео поисков рухнувшего самолета среди горных хребтов Афганистана

Министерство транспорта и авиации Афганистана показало кадры поисково-спасательной группы, занимавшейся пропажей гражданского самолета с русскими пассажирами на борту, который потерпел крушение в горах провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном.

Самолет группы парил над горами провинции. Он успешно завершил миссию - рухнувший борт обнаружили.

Напомним, что упавший 21 января в горах Афганистана самолет выполнял рейс из Индии в Москву. На борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира, которые оказались россиянами.

По данным Росавиации, четырем людям удалось выжить. Они получили травмы. Судьба еще двоих неизвестна.