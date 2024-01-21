Четыре человека выжили при крушения самолета в Афганистане

Четверо человек, находившихся на борту упавшего в горах Афганистана самолета, травмированы, но живы, судьба еще двоих неизвестна. В Росавиации сообщили новые подробности о крушении самолета с россиянами на борту.

«Из шести человек, находившихся на борту самолета, предварительно: четыре живы (у них различные травмы); судьба двоих человек уточняется», - говорится в Telrgram Росавиации.

Напомним, что самолет летел из Индии в Москву и в ночь на 21 января пропал с радаров в горах Афганистана. Спустя несколько часов после крушения афганская наземная поисково-спасательная служба обнаружила упавший самолет с россиянами.

Известно, что самолет выполнял «чартерный санитарный рейс», по предварительной информации, на борту помимо членов экипажа находились медики, сопровождавшие пациента.