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NBC: в Белом доме обсуждают исключение ХТШ* из списка террористов

Администрация Джо Байдена ищет пути для взаимодействия с новым правительством Сирии.
Сергей Лебедев 2024-12-11 06:58:24
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Global Look Press

Администрация действующего американского президента Джо Байдена в данный момент изучает возможность исключения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций, сообщат NBC News.

По словам собеседников, целью обсуждения является создание пути для взаимодействия с новым правительством Сирии. Отмечается, что администрация Джо Байдена хочет посмотреть на дальнейшие действия «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

«Тем не менее, она активно изучает варианты и смотрит, какую юридическую работу нужно провести, чтобы исключить организацию из списка», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера премьер-министр так называемого «правительства национального спасения» в Идлибе Мухаммед аль-Башир объявил, что назначен главой временного кабинета министров Сирии. Он будет исполнять обязанности на этом посту до 1 марта следующего года.

Позже Мухаммед аль-Башир сообщил о том, что сформировано временное правительство Сирии. Оно состоит из нескольких министров из «правительства национального спасения». На кабмин возложены задачи по обеспечению безопасности, сохранению стабильности государственных институтов и территориальной целостности страны..

* «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #сша #Белый дом #Джо Байден #Вашингтон #террористы
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