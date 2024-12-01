Ученые из России с 1 декабря потеряли доступ в ЦЕРН

С 1 декабря Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве прекратила доступ ученых из России. При этом чтобы продолжить там деятельность, порядка 90 российских научных сотрудников решили поменять свой институт.

Ситуация вокруг российских ученых обострилась после начала украинского конфликта. В июне 2022 года Совет ЦЕРН принял решение о прекращении им доступа. При этом ученые других стран высказывались против исключения россиян из проектов ЦЕРН.

Теперь ученые из РФ должны будут вернуть все имеющиеся виды на жительство в Швейцарии и Франции по решению ЦЕРН. Но у них есть возможность продолжить работу в местных лабораториях при условии отказа от сотрудничества с российскими предприятиями и перехода в иностранные.

По мере развития ситуации президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что российским исследователям принадлежит львиная доля экспериментов ЦЕРН, а сам факт из возвращения на Родину он назвал подарком. По его словам, они приехали, обогащенные опытом, чтобы применять его в РФ и развивать нашу науку.

В марте этого года в Российской академии наук подчеркивали, что ЦЕРН только потеряет от разрыва отношений с учеными из РФ.

Европейская организация ядерных исследований - это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. При помощи ученых-физиков из многих стран, в том числе из России, ЦЕРН создала Большой адронный коллайдер (БАК).