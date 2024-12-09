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Украинский кабмин утвердил условия нового западного кредита на 40 лет

Ставка по новому кредиту для Украины составит 1,3% годовых, к ней будет прибавляться текущая средняя ставка по годовым казначейским облигациям США.
Ян Брацкий 2024-12-09 02:04:42
© Фото: Christophe Gateau dpa Globallookpress

Правительство Украины утвердило условия соглашения на получение кредита в $20 млн от Федерального финансового банка сроком на 40 лет. Погашать его официальный Киев рассчитывает за счет замороженных российских активов.

«Погашение и обслуживание займа осуществляются за счет источников иных, чем госбюджет, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов Российской Федерации, в соответствии с Механизмом кредитного сотрудничества для Украины, определенного Регламентом (ЕС)», - говорится в документе, опубликованном на правительственном портале Украины.

Ранее лидеры стран G7 договорились об условиях передачи киевскому режиму $50 млрд в кредит. Эта сумма также будет погашаться за счет доходов от российских активов, заблокированных на Западе.

Начать выделять эти средства Украине страны-спонсоры Киева могут уже в этом месяце.

Российский МИД неоднократно называл воровством заморозку наших активов за рубежом. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал Запад об ответе Москвы на эти беспрецедентные шаги.

По его словам, Москва также может не вернуть те средства, которые западные страны держали в нашей стране.

#Экономика #Украина #Запад #кредит #процент #российские активы
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