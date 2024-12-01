Те, кто занимается эскалацией украинского кризиса понесут «заслуженную кару». Таким мнением поделился Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас - в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», - заявил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава российской дипломатии напомнил, что спецоперация на Украине с самого начала была неизбежной и российский лидер много раз это объяснял.

Ранее Владимир Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО разрешили киевскому режиму бить по территории России дальнобойным оружием. В итоге были повреждены военные объекты в Курской и Брянской областях.

В ответ на это Москва применила новейшие российские ракеты средней дальности «Орешник». Целью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Путин допустил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта, под ударом «Орешника» могут оказаться центры принятия решений.