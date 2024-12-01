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Лавров пообещал заслуженную кару тем, кто эскалирует ситуацию на Украине

Сергей Лавров рекомендовал западным лидерам и политикам регулярно читать заявления российского президента Владимира Путина.
Ян Брацкий 2024-12-01 14:37:53
© Фото: Jesus Vargas dpa Global Look Press

Те, кто занимается эскалацией украинского кризиса понесут «заслуженную кару». Таким мнением поделился Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Видимо, те, кто сейчас пытается нагнетать страсти и эскалировать ситуацию совсем до предела, не читали заявления российского президента. Надо это делать регулярно. Вы знаете, такое выражение есть у нас - в бессильной злобе, от безысходства. Но то, что они понесут заслуженную кару, никаких сомнений быть не может», - заявил он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава российской дипломатии напомнил, что спецоперация на Украине с самого начала была неизбежной и российский лидер много раз это объяснял.

Ранее Владимир Путин сообщил, что США и их союзники по НАТО разрешили киевскому режиму бить по территории России дальнобойным оружием. В итоге были повреждены военные объекты в Курской и Брянской областях.

В ответ на это Москва применила новейшие российские ракеты средней дальности «Орешник». Целью стал завод «Южмаш» в Днепропетровске. Путин допустил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта, под ударом «Орешника» могут оказаться центры принятия решений.

#Сергей Лавров #НАТО #сша #МИД России #южмаш #орешник
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