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Путин раскрыл детали принципа работы «Орешника»

Глава государства рассказал о температуре поражающих элементов при использовании «Орешника».
Ян Брацкий 2024-11-28 13:41:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин сообщил коллегам по ОДКБ некоторые боевые характеристики новейшей ракеты «Орешник». Благодаря им она способна поражать защищенные объекты даже на большой глубине.

«Десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает 4 000 градусов. Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы и превращается в пыль», - объяснил Путин.

По мнению военных и технических специалистов, в случае группового применения данных ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия, добавил российский лидер. Аналогов «Орешника» в мире нет и в ближайшее время не появится, выразил уверенность глава государства.

Президент предупредил, что официальная Москва будет отвечать на продолжающиеся удары киевского режима дальнобойным оружием западного производства.

В зависимости от характера целей и создаваемых России угроз будут выбираться соответствующие средства поражения, заключил Путин.

#Путин #ракета #Кремль #одкб #Президент #орешник
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