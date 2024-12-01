Кая Каллас вступила в должность главы евродипломатии, кроме того, вместе с ней на новый пост главы Евросовета и Еврокомиссара вышли Антониу Кошта и Марта Кос.

В первый день начала своей работы они направились в Киев, где уже успели сделать совместное фото и опубликовать его в соцсети Х с подписью о поддержке ВСУ.

«С первого дня нашего мандата мы подтверждаем неизменную поддержку украинского народа. Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос», — написал новый глава Евросовета.

Ранее стало известно, что супруг Каллас частично владеет транспортной компанией, которая продолжала вести бизнес в России. На экстренном заседании она попыталась оправдаться за семейный бизнес, заявив, что муж вскоре свернет все компрометирующие дела.

Кроме того, свежеиспеченный глава Евросовета и экс-премьер Португалии ранее советовал Киеву не строить иллюзий.