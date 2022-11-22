«С протянутой рукой»: почему даже ярые русофобы на Западе начали сторониться Киева

Киев рвется в ЕС и НАТО и хочет еще денег - на Западе не разделяют желания Украины.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ukrainian Presidential Press Office

Виртуальное турне Зеленского по зарубежным государствам продолжается. На этот раз президент Украины выступил на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Обращаясь к западным покровителям, призвал ускорить процесс вступления своей страны в альянс и ЕС. Аргументом, по его словам, станет «весомый вклад в защиту мирового сообщества», который привнесет Киев.



Хотя на деле, сам ищет защиты - Зеленский требовал вновь закрыть небо над Украиной - что уже не раз обсуждалось и может привести к прямому столкновению НАТО с Россией. Так или иначе, процесс вступления в тот же: Евросоюз требует тщательной подготовки - это не кредит в банке взять.

Кстати, о деньгах. Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга политиков и высших должностных лиц. Что фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Выходит, что одно из семи требований для начала переговоров на пути к европейскому процветанию выполнено не будет. Своими действиями руководитель киевского режима вызвал негатив.

Да и сами европейские политики не видят в совместном будущем Украину. Португальский премьер Антониу Кошта советует Киеву не строить иллюзий.

«Особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду особенно в странах Западных Балкан. Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройств, ЕС не в состоянии оправдать ожидания, которые создает», - отметил Антониу Кошта, премьер-министр Португалии.

Накануне Зеленский провел телефонные переговоры с французским лидером. Макрон призвал его обеспечить безопасность Запорожской АЭС. Европейцы больше всего не хотят появления второй Чернобыльской катастрофы.

А вот еще один звонок от имени президента Франции сделали российские пранкеры Вован и Лексус. Беседовали с польским лидером Анджеем Дудой. Выяснилось, что Варшава встревожена безрассудными действиями Киева на Запорожье.

«Я больше опасаюсь проблем на украинских АЭС, нежели какой-то грязной бомбы. Я больше боюсь ядерной катастрофы из-за атаки на АЭС», - отметил президент Польши Анджей Дуда.

Коснулись и нашумевшей истории с украинскими ракетами в Польше. Анджей Дуда дал четко понять - вступать в конфликт с русскими никто не собирается, как бы на том не настаивал Зеленский.

За кулисами театра военных действий уже даже те, кто курирует киевский режим взялись за дисциплину Зеленского. Джо Байден на прошлой неделе заявил, что не верит его словам о «российской атаке на Польшу», позже украинскому лидеру было отказано в телефонном разговоре. Идет масштабная перестановка сил - считают турецкие СМИ.

«США и их союзники, оказались беспомощны перед российским арсеналом вооружений, живой силой и гиперзвуковыми ракетами, потерпели экономическое и дипломатическое поражение на мировой арене, а также военное поражение на фронте. Экономическая война, направленная на изоляцию России, дала обратный эффект. Нидерланды, присоединившиеся к Венгрии, заявили, что не признают санкции. В Германии, Франции, Италии усугубляются энергетические кризисы. Такие страны, как Испания, больше не доверяют фантазиям Зеленского. Все хотят мира и примирения», - пишет Sabah.

Даже некогда ближайшие союзники и ярые русофобы начали Украины сторониться. Литва, обещавшая ранее передать некоторое количество немецких гаубиц, резко передумала, мол им самим такое вооружение понадобится. Также Вильнюс приостановил отправку обещанных ПВО NASAMS. Польша, еще не оправившись от прилета ракет, также заморозила поставку американских ЗРК Patriot. Более того, Варшава решила усилить свою границу... причем не с Белоруссией, не с Россией, а именно с Украиной.