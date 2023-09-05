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Бизнес в России и кредит мужу: почему требуют отставки премьер-министра Эстонии

Роман Закурдаев
20:23 05.09.2023
Сторонница полной изоляции России с репутацией ярой русофобки сама оказалась жертвой антироссийского мейнстрима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: MAGO Paulius Peleckis Globallookpress
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В Эстонии с новой силой разгорается скандал вокруг премьер-министра Каи Каллас. Ранее стало известно, что ее супруг частично владеет транспортной компанией, которая продолжала вести бизнес в России. Дело прокомментировал президент страны. Алар Карис порекомендовал чиновнице подать в отставку.

«Это досадный инцидент. Мне бы не хотелось ставить себя на место премьер-министра, но, тем не менее, я отреагировал бы быстрее и принял четкое решение. Проблема бы не исчезла, но не обострилась до того уровня, когда необходимо поднимать вопрос на встречах с зарубежными коллегами», - отметил он.

На экстренном заседании антикоррупционной комиссии Кая Каллас попыталась оправдаться за семейный бизнес. Она заявила, что муж вскоре свернет все компрометирующие дела.

Однако есть и вопросы к тому, что премьер-министр выдала своему супругу кредиты на общую сумму более 350 тысяч евро. Это в три раза больше ее официального годового дохода.

«Я сделала перевод мужу, который позже использовал эти деньги. Это же не проблема. Я задекларировала и заплатила все налоги», - утверждает Кая Каллас.

Получается, что сторонница полной изоляции России с репутацией ярой русофобки сама и оказалась жертвой антироссийского мейнстрима в правящих кругах.

«Именно такое двуличие - это то, что не принято прощать политикам. Это за то, что Каллас получает столь сильно», - говорит экономист Андрей Стариков.

Несмотря на скандал, Кая Каллас намерена побороться за пост. Оппозиционные фракции в парламенте объединяются для вынести вотум недоверия, но голосов может и не хватить. Окончательное решение за правящей «Партией реформ».

Напомним, сегодня Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны Украины. Пост займет экс-глава Фонда госимущества Рустем Умеров. 

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