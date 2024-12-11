Орбан рассказал, кто выиграет в условиях краха либерального миропорядка

Мир ждут радикальные перемены, а либеральный порядок закончился. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С его слов, в новых реалиях выиграют те страны, которые смогут отстаивать собственные ценности.

«Мир ждут радикальные перемены <...> только те страны, которые максимально используют свои силы, смогут стать победителями во время перемен, а те, кто подчиняется, становится в ряд <...> в короткое время потеряют значимость», - цитирует РИА Новости Орбана.

Говоря о будущем Венгрии, Виктор Орбан отметил, что Будапешт хочет иметь тесные связи со всеми экономическими центрами силы. Политик отверг пути, проложенные другими и выразил стремление пользоваться преимуществами собственной истории, экономики и культуры.

Ранее Виктор Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, а стратегия вестернизации мира потерпела крах. Орбан напомнил, что центр мировой экономики сместился на Восток и поэтому следующий век станет веком Евразии.

Накануне Виктор Орбан провел день в поместье избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-лаго. В компании главы венгерского МИД Петера Сийярто он пообщался с Трампом и миллиардером Илоном Маском.