Орбан: эпоха доминирования западной цивилизации закончилась

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась. Об этом сегодня заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах.

«Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации... Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось», - цитирует РИА Новости слова политика.

Виктор Орбан отметил, что центр мировой экономики сместился на Восток. По его словам, следующий век станет веком Евразии.

Напомним, накануне в Bloomberg опубликовали статью по итогам саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро. Ее авторы отметили, что мероприятие показало ослабление роли Запада в мировой политике. В публикации также было отмечено, что все меньше стран хотят играть по «старым правилам».

Ранее российский президент Владимир Путин уже отмечал, что в мире происходят поистине кардинальные изменения.