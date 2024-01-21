Синоптик Вильфанд предупредил о «своевольной» погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре со «Звездой» рассказал о том, какая погода ожидается в следующую неделю в Москве и в какие дни жители и гости столицы смогут насладиться пришедшей в город оттепелью после холодов.

Говоря о погоде после Нового года, Вильфанд назвал ее «своевольной, но очень серьезной дамой». Синоптик также отметил, что она начнет меняться уже с начала следующей недели.

«По-настоящему низкие зимние температуры ждут нас в ночь на понедельник: 16-18 градусов мороза в Москве и до -25 в Подмосковье. Вечером понедельника будут комфортные -6 и -9 градусов, но утро ожидаем морозное», - рассказал руководитель Гидрометцентра.

Однако уже со вторника по четверг, особенно начиная с дневных часов, температура начнет резко идти вверх. Так уже во вторник днем термометры могут показать от -1 до -3 градусов, а в среду и четверг ртутный столбик и вовсе может подняться до отметок выше нуля.

«К столице приближается циклон с южным ветром со Средиземного моря и Малой Азии. Днем в среду и четверг потому придет оттепельная погода: погода может подняться до трех градусов тепла в среду и до +1 в четверг, придут небольшие осадки в виде мокрого снега», - сообщил Вильфанд.

Если же говорить о стандартных температурах для столичного региона, то их стоит ждать лишь в пятницу: ночью температура будет держаться в диапазоне от -3 до -8 градусов, а днем - от 1 до 5 градусов ниже нуля. Как резюмировал синоптик, таким образом неделя почти вся будет отклонена от нормы: в понедельник температура будет ниже нормы на 6-7 градусов а среду и четверг наоборот: выше на 5-6 градусов выше нормы.

«В выходные к нам снова вернется хорошая зима с ночными температурами от -12 до -17 градусов, а днем будет мягкая погода с температурой от 1 до 6 градусов мороза», - подытожил Вильфанд.

Сильные метели пришли в столичный регион на этой неделе, метеорологи предупреждали о гололедице и метели в связи с сильными осадками на Крещение, был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за прошедшие снегопады выпало до четверти от месячной нормы осадков.