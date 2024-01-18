Метеоролог Тишковец предупредил о «полчищах снеговых туч», идущих на Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Звезде» о погоде в Москве на Крещенскую ночь, а заодно рассказал, как часто в столицу приходят настоящие «крещенские морозы».

Как отметил метеоролог, утро 18 января в Москве было «миллион на миллион»: так военные авиаторы и метеорологи обозначают идеальные рабочие условия для авиации с великолепной видимостью и ясной погодой. Температура ночью же опускалась до -23 градусов, а в метеостанция на ВДНХ зафиксировала остывание воздуха до -15,8 градусов, однако уже в эту ночь прогнозируется резкое потепление.

«В ближайшие сутки рост ночной температуры ожидается вплоть до 20 градусов», - сообщил Тишковец.

Теплый циклон принесет и «полчища снеговых туч». Так уже с 14-15 часов в Москве ожидаются снегопады с общим количеством осадков до 11-15 миллиметров, что составляет четверть от месячной нормы.

«Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января: он держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 миллиметров. К вечеру закружат метели и видимость ухудшится вплоть до 200 метров, и сугробы подрастут на 5-7 сантиметров», - предупредил специалист центра погоды.

Погода на Крещение также выдастся теплой: если к вечеру 18 января ожидается небольшое похолодание, то в Крещенскую ночь циклон принесет обильные влажные снегопады и потепление: около нуля в Москве и вплоть до 1 градуса тепла в Подмосковье. Метеоролог отметил, что такая ситуация с погодой не является чем-то неудивительным.

«Если обратиться к статистике, то, несмотря на морозный статус Крещения, погода не выбивается из тренда роста глобальной температуры. По метеостатистике, за последние полвека две трети Крещенских ночей стали относительно теплыми», - подытожил Тишковец.

Ранее председатель клуба закаливания Наталья Серая рассказала «Звезде», каким людям стоит воздержаться от окунания в прорубь на Крещение. По ее словам, от зимних купаний лучше отказаться при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и во время простуды.