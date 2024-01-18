В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 18 и 19 января

В Москве ввели повышенный «желтый» уровень погодной опасности на 18 и 19 января. Метеорологи предупредили о мокром снеге, гололедице и метели.

Как сообщил «360», местами ожидаются сильный снег. Днем 18 января может пойти сильный снегопад и метель.

В пятницу, 19 января, на столицу обрушится снегопад, местами сильный. Автомобилистов предупредили о снежных заносах и гололедице на дорогах.

Также в эти дни возможно усиление юго-восточного ветра, его скорость составит 15-20 метров в секунду. Предупреждение о непогоде действует с 15:00 18 января до 15:00 19 января.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о снегопадах на Крещение, предупредив москвичей о снежных заносах. 18 января будет подниматься метель, порывы ветра могут достигать 14-19 метров в секунду, что приведет к заносам на дорогах, образуется снежный накат.

В крещенскую ночь температура достигнет отметки нуля и даже плюс 1 градуса, но после 4 часов утра она вновь будет понижаться.