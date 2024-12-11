Песков: Трамп не передавал посланий Путину через Орбана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий Владимиру Путину от Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Беседа главы РФ с избранным президентом США на данный момент не готовится. Кроме того, инициативы с американской стороны тоже не было, подчеркнул Песков.

Венгерский премьер-министр в понедельник провел разговор с избранным президентом США в его резиденции в Мар-а-Лаго, а в среду созвонился с российским лидером.



Напомним, что в ходе беседы они обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере энергетики, обменялись мнениями по украинской проблематике.