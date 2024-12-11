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Семь участников погромов в аэропорту Махачкалы получили срок до 9 лет

Они отказывались выполнять законные требования правоохранителей «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля».
Ирина Егорова 2024-12-11 12:30:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Еще семь участников беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года получили от восьми до девяти лет тюрьмы. Решение вынес Александровский районный суд Ставропольского края, сообщили в Генпрокуратуре России.

Участники массовых погромов - Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев - отказывались выполнять законные требования правоохранителей «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля».

Напомним, в конце октября прошлого года жители Махачкалы окружили аэропорт Уйташ и прорвались на его территорию и летное поле. Они искали израильтян среди пассажиров приземлившегося борта из Тель-Авива. После этого начались погромы.

Около тысячи участников беспорядков привлекли за административные правонарушения, 140 правонарушителей отправлены под стражу. Ущерб превысил 24 млн рублей, телесные повреждения различной степени тяжести получили 23 человека.

В Кремле произошедшее назвали результатом вмешательства извне, в том числе речь шла об информационном воздействии. Глава Дагестана заявлял, что снисхождения участникам беспорядков не будет.

#в стране и мире #Махачкала #беспорядки #суд #тюрьма
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