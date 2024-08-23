Суд вынес первый приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сегодня Армавирский городской суд вынес приговор пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Троим из них назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 4 месяца, еще двум - 6,5 года и 9 лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Анварбека Атаева, Ислама Ибрагимова, Магомеда Омарасхабова, Салика Рамазанова и Рабадана Раджабова признали виновными в участии в массовых беспорядках. Последний также получил срок за насилие в отношении представителя власти. Он по совокупности обвинений проведет в колонии 9 лет.

Обвинение считает, что преступники руководствовались мотивами национальной и религиозной ненависти и вражды, когда прорвались в аэропорт. Приговор в законную силу не вступил. Он стал первым по событиям в Махачкале.

Напомним, в конце октября прошлого года жители Махачкалы окружили аэропорт и прорвались на взлетно-посадочную полосу, когда приземлился борт из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали среди прибывших израильтян, после чего начались погромы.

В Кремле произошедшее назвали результатом вмешательства извне, в том числе речь шла об информационном воздействии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что снисхождения участникам беспорядков не будет.