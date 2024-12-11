Хаменеи назвал события в Сирии планом США и Израиля

Происходящее в Сирии является результатом совместного плана Соединенных Штатов и Израиля. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что большую роль в случившемся также сыграло одно из соседних с САР государств, но не уточнил, какое именно.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что произошедшее в Сирии является продуктом совместного плана американцев и израильтян», - сказал Али Хаменеи.

Напомним, в воскресенье после того, как вооруженные группы оппозиции добрались до Дамаска, Башар Асад решил оставить пост президента САР и покинул страну. Сейчас он и его родственники находятся в Москве. В России бывшему сирийскому лидеру предоставили убежище.

Накануне оппозиционеры заявили о том, что сформировано временное правительство. На него возложили задачи по обеспечению безопасности, сохранению территориальной целостности Сирии и стабильности государственных институтов.

Новый кабмин страны возглавил премьер-министр так называемого «правительства национального спасения» в Идлибе Мухаммед аль-Башир.