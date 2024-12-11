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Хаменеи назвал события в Сирии планом США и Израиля

По словам верховного лидера Ирана, имеющиеся признаки не оставляют в этом сомнений.
Сергей Лебедев 2024-12-11 12:26:47
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency, Globallookpress

Происходящее в Сирии является результатом совместного плана Соединенных Штатов и Израиля. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он отметил, что большую роль в случившемся также сыграло одно из соседних с САР государств, но не уточнил, какое именно.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что произошедшее в Сирии является продуктом совместного плана американцев и израильтян», - сказал Али Хаменеи.

Напомним, в воскресенье после того, как вооруженные группы оппозиции добрались до Дамаска, Башар Асад решил оставить пост президента САР и покинул страну. Сейчас он и его родственники находятся в Москве. В России бывшему сирийскому лидеру предоставили убежище.

Накануне оппозиционеры заявили о том, что сформировано временное правительство. На него возложили задачи по обеспечению безопасности, сохранению территориальной целостности Сирии и стабильности государственных институтов.

Новый кабмин страны возглавил премьер-министр так называемого «правительства национального спасения» в Идлибе Мухаммед аль-Башир.

#сирия #сша #Израиль #Тегеран #Иран #Башар Асад #Дамаск #Али Хаменеи #аятолла
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