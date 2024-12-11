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Глава ХТШ* аль-Джулани заявил, что Сирия не готова к новой войне

Он также призвал страны Запада не бояться новых сирийских властей после смены власти в стране.
Елизавета Кондрикова 2024-12-11 01:18:02
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency Globallookpress

Сирия не ввяжется в новую войну, так как не готова к ней из-за истощения населения, заявил лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России как террористическая) Абу Мухаммед аль-Джулани.

«Люди истощены войной. Поэтому страна не готова к новой войне и не собирается в нее ввязываться», - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам аль-Джулани, Сирия будет восстановлена, страна движется к стабильности. Он также призвал западные страны не бояться новое сирийское правительство, говорится в материале телеканала.

Напомним, сейчас в стране начался переходный период, власть сосредоточена в руках так называемого «правительства национального спасения». Оппозиция сформировала в стране временный кабинет министров. Ожидается, что временное правительство просуществует до марта 2025 года.

В минувшие выходные бывший глава Сирии Башар Асад покинул пост президента и выехал в Россию, которая предоставила ему убежище. Перед этим Асад призвал осуществить мирную передачу власти.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #Башар Асад #Дамаск #Временное правительство #смена власти
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