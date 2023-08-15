В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 MCIS-2023 ТЕГИ

Нарышкин заявил, что основная проблема США - их оторванность от реальности

Анастасия Бобылева
11:50 15.08.2023
Директор СВР РФ Нарышкин подчеркнул, что в мире сейчас растет уровень непредсказуемости, поэтому растущая оторванность США от реальности является важной проблемой.
Нарышкин заявил, что основная проблема США - их оторванность от реальности
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Самая важная проблема Соединенных Штатов - их «стремительно растущая оторванность от реальности». Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединенные Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон все еще пытается заставить другие страны поверить в то, во что сам не верит. По словам Нарышкина, у США не получится стать моральным лидером, поскольку лицемерие и цинизм с лидерством несовместимы.

Также директор СВР напомнил об известном выражении, что в мире нельзя ни в чем быть уверенным. По его мнению, в последнее время уровень непредсказуемости жизни растет, в особенности из-за того, как на западе разрушаются моральные нормы. Он напомнил о коррупции в среде американских чиновников, в том числе в семье президента США Джо Байдена.

Ранее на открытии XI Московской конференции по международной безопасности выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав, накачивая Украину вооружением.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:42 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав
10:38 В стране и мире
Видео
Шойгу: развитие военного сотрудничества РФ и КНДР не создает угроз другим странам
09:07 В стране и мире
Видео
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек
10:37 В стране и мире
Видео
Шойгу: Украина использовала договоренности по зерну как прикрытие военных складов от ракетных ударов
08:45 ОПК
Используемое в СВО российское оружие находится в топе продаж «Рособоронэкспорта»
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.