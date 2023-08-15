Нарышкин заявил, что основная проблема США - их оторванность от реальности

Директор СВР РФ Нарышкин подчеркнул, что в мире сейчас растет уровень непредсказуемости, поэтому растущая оторванность США от реальности является важной проблемой.

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Самая важная проблема Соединенных Штатов - их «стремительно растущая оторванность от реальности». Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединенные Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать», - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон все еще пытается заставить другие страны поверить в то, во что сам не верит. По словам Нарышкина, у США не получится стать моральным лидером, поскольку лицемерие и цинизм с лидерством несовместимы.

Также директор СВР напомнил об известном выражении, что в мире нельзя ни в чем быть уверенным. По его мнению, в последнее время уровень непредсказуемости жизни растет, в особенности из-за того, как на западе разрушаются моральные нормы. Он напомнил о коррупции в среде американских чиновников, в том числе в семье президента США Джо Байдена.

Ранее на открытии XI Московской конференции по международной безопасности выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что Запад повышает угрозу столкновения ядерных держав, накачивая Украину вооружением.