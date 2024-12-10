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Собственник «Крокуса» займется мемориалом в память о жертвах теракта

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, уже есть концепция мемориала.
Сергей Лебедев 2024-12-10 07:38:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала. Концепция уже имеется, она обсуждалась с властями. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Собственник занимается этим. Это, все-таки, частная собственность», - цитирует РИА Новости слова главы региона.

Летом Андрей Воробьев сообщал, что вопрос сооружения мемориал уже решен. Сроки его появления зависят от процесса восстановления здания.

Напомним, трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта этого года. В здание ворвались террористы и расстреляли людей перед концертом группы «Пикник». После стрельбы они подожгли зал.

Жертвами теракта стали 145 человек. Более 500 получили ранения. По уголовному делу о нападении проходят 12 человек. Всего задержано более 20 человек

#Теракт #Московская область #«Мемориал» #Андрей Воробьев #Крокус сити холл
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