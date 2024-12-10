Госдеп: США не предвидели возможность падения правительства Асада

Правительство США напрямую не предвидело возможность падения правительства экс-президента Сирии Башара Асада, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы напрямую не предвидели падения Асада, но мы определенно видели, что его режим был сильно ослаблен», - отметил дипломат.

По его словам, ситуация стала возможной из-за якобы ослабления ключевых союзников в регионе - России, Ирана и «Хезболлы». Также повлияло международное давление на Сирию, в том числе и со стороны США, передает РИА Новости.

В воскресенье в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище. Экс-президент Сирии объявил о формировании переходного органа власти и дал указание осуществить передачу власти мирным путем. Правительство страны готово мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.

Вашингтон и Москва находятся в контакте с оппозицией в Сирии. Ее лидеры гарантировали безопасность наших военных и дипломатов, остающихся в стране.