Боец из группы прикрытия «Солнцепека» назвал лучшее антидроновое ружье

Командир группы огневого прикрытия ТОС «Солнцепек» в шутку назвал «лучшим антидроновым» гладкоствольное ружье 12 калибра.

В группу огневого прикрытия входят несколько военнослужащих с приборами ночного видения, стрелковым и антидроновым оружием. Они сопровождают тяжелую огнеметную систему, когда она выезжает на боевую работу.

Обычное ружье невозможно заглушить или перепрошить, оно безотказно, объяснил военнослужащий с позывным «Каспий».

Однако на «Солнцепеках» установлены системы радиоэлектронной борьбы, которые тоже доказали свою эффективность.

Например, «Каспий» рассказал случай, когда украинский БПЛА «Баба Яга» попал под действие средств РЭБ, начал мигать, включать ходовые огни, после чего наши военнослужащие ее обнаружили и сбили из автоматов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.