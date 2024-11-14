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Расчет «Града» ударил по опорникам ВСУ на правом берегу Днепра

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
2024-11-14 11:53:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. На записи Минобороны России показано, как движется машина, ведется подготовка, с направляющих сходят реактивные снаряды.

Огонь корректировался с помощью беспилотников. Камеры дронов зафиксировали результаты попаданий по целям. Отстрелявшись, боевая машина покинула позицию и ушла в тыловой район на перезарядку.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО #Град #МО РФ
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