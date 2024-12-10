Bloomberg: КНР ограничила поставки деталей для дронов в США и Европу

Китайские производители начали ограничивать объемы поставок в США и Европу ключевых деталей, необходимых для создания беспилотных летательных аппаратов, пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Эти шаги являются прелюдией к более масштабным экспортным ограничениям на детали дронов, которые, по ожиданиям западных чиновников, Пекин введет в следующем году», - говорится в материале.

Так, производители двигателей, аккумуляторов и систем управления к данному моменту либо ограничили продажу, либо полностью ее прекратили, пишет издание.

В четверг, 5 декабря, стало известно о решении Пекина ввести санкции в отношении 13 американских военных предприятий за продажу оружия Тайваню. В МИД КНР обвинили Вашингтон в нарушении принципа «одного Китая» и ряда американо-китайских документов.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп в свою очередь пообещал ввести дополнительные 10%-е пошлины в отношении Китая.