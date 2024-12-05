Китай ввел санкции против 13 предприятий США за продажу оружия Тайваню

Китай ввел санкции в отношении 13 американских военных предприятий за продажу оружия Тайваню. Об этом сообщили в МИД КНР.

«США недавно вновь объявили о продаже оружия Тайваню, что грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что подобные манипуляции являются серьезным вмешательством во внутренние дела Пекина. Кроме того, это наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая.

Ранее Китай вводил санкции против корпорации Lockheed Martin из-за продажи вооружений Тайваню.

Напомним, что согласно опубликованному 17-го августа 1982 года коммюнике о постепенном и окончательном разрешении вопроса о продаже оружия Тайваню, известном также как «Коммюнике 17-го августа», США взяли на себя обязательство постепенно уменьшать объем продаваемого Тайваню оружия.