Орбан: Трамп не ведет переговоры по Украине до вступления в должность

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп на данный момент не ведет переговоры о прекращении конфликта на Украине, так как еще не вступил официально в должность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам двусторонней встречи.

«Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США... Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы испытаем благотворный эффект этого», - сказал премьер журналистам.

Тем не менее политики в ходе встречи среди прочего затронули украинский вопрос. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, поездка Орбана в США стала часть его очередной «миссии мира».

В понедельник, 9 декабря, Виктор Орбан провел день в компании Трампа в его имении в Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник республиканца Майк Уолтц и американский предприниматель Илон Маск.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал бессмысленным обсуждение конфликта на Украине с Трампом.