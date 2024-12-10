МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комитет ГД одобрил запрет брать в школы детей мигрантов без знания языка

Инициативу уже одобрили в I чтении, во II и III чтениях его рассмотрят завтра.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 22:32:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Комитет Государственной думы по просвещению порекомендовал одобрить во II чтении закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778084-8 "О внесении изменений в статьи 67 и 78», — следует из документа в электронной базе ГД.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 41% детей мигрантов не знают или плохо знают язык. По его мнению, дети будут испытывать стресс из-за непонимания сверстников и учителей.

Закон уже одобрили в I чтении, во II и III чтениях его рассмотрят завтра, 11 декабря.

Документ поддержал не только комитет по просвещению. Его также одобрил и кабмин, но указал в проекте, что инициатива требует доработки.

#школа #мигранты #законопроект #госдума #дети мигрантов #комитет по просвещению
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 