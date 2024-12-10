Комитет ГД одобрил запрет брать в школы детей мигрантов без знания языка

Комитет Государственной думы по просвещению порекомендовал одобрить во II чтении закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778084-8 "О внесении изменений в статьи 67 и 78», — следует из документа в электронной базе ГД.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 41% детей мигрантов не знают или плохо знают язык. По его мнению, дети будут испытывать стресс из-за непонимания сверстников и учителей.

Закон уже одобрили в I чтении, во II и III чтениях его рассмотрят завтра, 11 декабря.

Документ поддержал не только комитет по просвещению. Его также одобрил и кабмин, но указал в проекте, что инициатива требует доработки.