Володин: 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык.
«У ребенка будет стресс, потому что для него это каторга. Он приходит и не понимает, что говорит учитель, что говорят его ровесники», - заявил он.
По его словам, ребенок будет испытывать стресс из-за того, что не сможет понять сверстников и учителей в школе. Кроме того, это может привести к конфликтам и трудностям.
Сейчас Госдума на пленарном заседании рассматривает в I чтении законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Во II и III чтениях его рассмотрят завтра, 11 декабря.
Ранее кабмин в целом поддержал этот документ, но указал в проекте отзыва, что законопроект требует доработки с учетом высказанных замечаний.
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