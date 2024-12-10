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Володин: 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык

По словам Володина, ребенок будет испытывать стресс из-за того, что не сможет понять сверстников и учителей в школе.
Карина Тазетдинова 2024-12-10 14:50:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что 41% детей мигрантов не знают или плохо знают русский язык.

«У ребенка будет стресс, потому что для него это каторга. Он приходит и не понимает, что говорит учитель, что говорят его ровесники», - заявил он.

По его словам, ребенок будет испытывать стресс из-за того, что не сможет понять сверстников и учителей в школе. Кроме того, это может привести к конфликтам и трудностям.

Сейчас Госдума на пленарном заседании рассматривает в I чтении законопроект о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Во II и III чтениях его рассмотрят завтра, 11 декабря.

Ранее кабмин в целом поддержал этот документ, но указал в проекте отзыва, что законопроект требует доработки с учетом высказанных замечаний.

#в стране и мире #мигранты #русский язык #госдума #володин #кабмин #дети мигрантов
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