Кабмин одобрил запрет брать в школы детей мигрантов без знания языка

Правительство России выразило свою позицию по законопроекту, который предусматривает запрет на прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Об этом сообщает Радио Sputnik. Кабмин в целом поддержал документ, но указал в проекте отзыва, что законопроект требует доработки с учетом высказанных замечаний.

Правительство указало, что по закону «Об образовании в Российской Федерации» иностранные граждане имеют право на бесплатное и общедоступное образование наравне с гражданами России. А предлагаемые изменения не соответствуют международным договорам.

Кроме того, необходимо уточнить правовой статус несовершеннолетних иностранных граждан, которые не смогут посещать школы из-за недостаточного знания русского языка.

В правительстве также отметили, что реализация инициативы потребует дополнительных расходов из бюджета, а их источники в документе не указаны.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой.

Ранее российское правительство утвердило единую стоимость экзаменов для иностранцев. Стоимость испытаний для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство теперь составляет 5 900 рублей, для получения патентов или разрешения на работу - 3 800 рублей.

За экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства страны для приобретения гражданства иностранцы платят по 2 950 рублей.