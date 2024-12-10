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Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия

России скорее требуется развивать такие современные системы оружия, чем ядерную доктрину, сказал президент.
Владимир Рубанов 2024-12-10 17:24:56
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Появление ракетной системы средней дальности «Орешник» снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства добавил, что теперь скорее требуется не совершенствовать ядерную доктрину, а развивать систему «Орешник». Достаточное количество таких современных систем вооружения «ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», сказал Владимир Путин.

Впервые президент сообщил о боевом испытании ракетной системы «Орешник» в своем обращении 21 ноября. Он сообщил, что российские военнослужащие применили новые ракеты по предприятию в украинском Днепропетровске в ответ на использование западных ракет по российской территории.

Позже Путин отметил, что групповое применение гиперзвуковых ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия.

#ядерное оружие #Владимир Путин #ядерная доктрина #ракеты "Орешник" #ракетная система средней дальности
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