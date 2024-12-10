Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия

Появление ракетной системы средней дальности «Орешник» снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства добавил, что теперь скорее требуется не совершенствовать ядерную доктрину, а развивать систему «Орешник». Достаточное количество таких современных систем вооружения «ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», сказал Владимир Путин.

Впервые президент сообщил о боевом испытании ракетной системы «Орешник» в своем обращении 21 ноября. Он сообщил, что российские военнослужащие применили новые ракеты по предприятию в украинском Днепропетровске в ответ на использование западных ракет по российской территории.

Позже Путин отметил, что групповое применение гиперзвуковых ракет «Орешник» можно сравнить по силе с применением ядерного оружия.