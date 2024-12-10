МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ГД рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

Ранее Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области.
Виктория Бокий 2024-12-10 14:04:12
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, ранее назначенного на пост врио губернатора Курской области. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Рассмотрение этого вопроса назначили на среду, 11 декабря. Спикер Госдумы также отметил, что Хинштейн будет присутствовать на обсуждении.

Шестого декабря бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о смене места работы, отметив, что руководство страны приняло решение о его переводе на новую ответственную должность, на которой он приложит максимум усилий.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе со «Звездой» рассказал, какая задача на сегодняшний день для него самая важная в его новой должности.

#Курская область #Вячеслав Володин #госдума #Александр Хинштейн #врио губернатора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 