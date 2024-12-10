ГД рассмотрит вопрос о прекращении депутатских полномочий Хинштейна

Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна, ранее назначенного на пост врио губернатора Курской области. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

Рассмотрение этого вопроса назначили на среду, 11 декабря. Спикер Госдумы также отметил, что Хинштейн будет присутствовать на обсуждении.

Шестого декабря бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о смене места работы, отметив, что руководство страны приняло решение о его переводе на новую ответственную должность, на которой он приложит максимум усилий.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе со «Звездой» рассказал, какая задача на сегодняшний день для него самая важная в его новой должности.