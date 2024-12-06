Хинштейн рассказал, чем первым делом займется на посту врио главы Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал «Звезде» назначение врио главы региона.

Он заявил, что для него назначение на должность врио губернатора - это большая ответственность. Хинштейн отметил масштабность и сложность задач, которые стоят перед ним.

«Учитывая, что Курская область сегодня находится в такой непростой ситуации. Часть территорий временно занята нашими противниками, но сделаю все от себя зависящее для того, поставленные задачи президентом выполнены», - заявил врио главы Курской области.

Он также рассказал, какая задача на сегодняшний день для него самая важная в его должности.

«Конечно же сейчас погрузиться и вникнуть в суть проблем, которых больше всего волнуют жителей региона», - отметил Хинштейн.

Врио главы Курской области заверил, что сделает все возможное, чтобы решить проблемы жителей - обеспечить их средствами и жильем.



Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн встретился в Москве с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На встрече они обсудили вопросы, волнующие жителей региона.