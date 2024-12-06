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Хинштейн рассказал, чем первым делом займется на посту врио главы Курской области

Врио главы Курской области отметил масштабность и сложность задач, которые перед ним стоят.
Таисия Кваша 2024-12-06 19:02:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал «Звезде» назначение врио главы региона.

Он заявил, что для него назначение на должность врио губернатора - это большая ответственность. Хинштейн отметил масштабность и сложность задач, которые стоят перед ним.

«Учитывая, что Курская область сегодня находится в такой непростой ситуации. Часть территорий временно занята нашими противниками, но сделаю все от себя зависящее для того, поставленные задачи президентом выполнены», - заявил врио главы Курской области.

Он также рассказал, какая задача на сегодняшний день для него самая важная в его должности.

«Конечно же сейчас погрузиться и вникнуть в суть проблем, которых больше всего волнуют жителей региона», - отметил Хинштейн.

Врио главы Курской области заверил, что сделает все возможное, чтобы решить проблемы жителей - обеспечить их средствами и жильем.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн встретился в Москве с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На встрече они обсудили вопросы, волнующие жителей региона.

#Курская область #госдума #наш эксклюзив #Александр Хинштейн #врио главы региона
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