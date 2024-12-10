Лукашенко назвал количество размещенных ядерных боеголовок в Белоруссии

В Белоруссии находится «не один десяток штук» ядерных боеголовок, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

«Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты. - Прим. ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», - сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что в Белоруссии есть три десятка площадок, где можно разместить новейшие российские ракетные системы средней дальности «Орешник».

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл, когда станет возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии - это сможет произойти во второй половине 2025 года. Такое решение, по мнению Лукашенко, может «успокоить» умы, которые готовы воевать против республики. Причем именно Минск будет выбирать цели для систем «Орешник», которые разместят на территории Белоруссии.