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Министр обороны Польши обвинил украинцев в «короткой памяти»

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Варшава многое сделала для Киева.
Сергей Лебедев 2024-11-15 14:24:45
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

У украинцев короткая память, потому что они не помнят о том, как Польша помогала им с начала российской военной операции. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя недавнюю беседу с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Я рассказал главе НАТО, как много Польша уже сделала и насколько она помогла Украине. Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота о том, что "Польша делает не все, что может". Память у украинцев коротка», - цитирует EADaily слова министра.

Напомним, ранее Владислав Косиняк-Камыш указывал на неблагодарность украинских властей. Кроме того, он отмечал, что Польша не может поставлять оружие в ущерб себе. По его словам, Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно.

А недавно глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский предложил Украине покупать вооружение в кредит.

#в стране и мире #Украина #Польша #Зеленский #Киев #Варшава #благодарность #Владислав Косиняк-Камыш
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