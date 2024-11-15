Министр обороны Польши обвинил украинцев в «короткой памяти»

У украинцев короткая память, потому что они не помнят о том, как Польша помогала им с начала российской военной операции. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя недавнюю беседу с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

«Я рассказал главе НАТО, как много Польша уже сделала и насколько она помогла Украине. Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота о том, что "Польша делает не все, что может". Память у украинцев коротка», - цитирует EADaily слова министра.

Напомним, ранее Владислав Косиняк-Камыш указывал на неблагодарность украинских властей. Кроме того, он отмечал, что Польша не может поставлять оружие в ущерб себе. По его словам, Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно.

А недавно глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский предложил Украине покупать вооружение в кредит.