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Песков: в ЕС нет единства по поводу отправки военных на Украину

В Брюсселе вернулись к обсуждению вопроса отправки на Украину своих военных на фоне опасений, что Белый дом при Дональде Трампе откажется от поддержки Киева.
Ян Брацкий 2024-11-25 13:14:07
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press

Среди европейских политиков нет единого мнения по поводу идеи отправить своих военных или наемников на территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что Британия и Франция возобновили секретные переговоры по этому вопросу.

«Ранее <...> из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также и различные контраргументы не в пользу этой идеи. Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются», - сказал пресс-секретарь российского лидера в интервью Le Monde.

К вопросу возможной отправки военного контингента на Украину страны ЕС вернулись на фоне опасений, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки киевского режима.

Вопрос отправки европейских военных на Украину обсуждался в Париже в конце февраля 2024 года с участием представителей 20 западных стран. Как отметил тогда президент Франции Эммануэль Макрон, прийти к консенсусу по этому поводу не удалось, но в будущем такого сценария исключать нельзя.

В Кремле тогда напомнили, что появление на Украине иностранных военных может привести к непоправимым последствиям.

#Украина #ЕС #ВСУ #Кремль #Песков #Наемники
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