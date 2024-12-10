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Al Mayadeen: израильские танки заметили в 20 километрах от Дамаска

Сообщается, что в данный момент военная техника ЦАХАЛ расположена у города Катана.
Сергей Лебедев 2024-12-10 10:23:32
© Фото: Ayal Margolin, JINI, Global Look Press

Израильские танки выдвинулись за пределы буферной зоны вдоль границы с Сирией и сейчас уже находятся недалеко от Дамаска. Об этом сегодня пишет RT со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Сейчас военная техника ЦАХАЛ расположена в трех километрах от города Катана и в 20 километрах от сирийской столицы.

«Израильские танки продвинулись мимо города Кунейтра и сейчас находятся на окраине Дамаска», - сообщают журналисты. 

Напомним, ранее сообщалось, что ЦАХАЛ за два дня после смены власти в Сирии атаковал более 250 военных целей в арабской республике. Представитель израильской системы безопасности назвал операцию в САР крупнейшей наступательной операцией в истории ВВС Израиля.

Накануне силы ЦАХАЛ вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот впервые с 1973 года. В Тель-Авиве опасаются, что вооруженные группы оппозиции займут военные объекты у границы и будут использовать их против Израиля.

#в стране и мире #сирия #граница #Израиль #Дамаск #ЦАХАЛ #катана
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