Марсоход Perseverance приступил к поиску жизни на Красной планете

Марсоход Perseverance начал поиск жизни на Красной планете. Аппарат уже протестировал свои инструменты, в том числе главную двухметровую роботизированную «руку» со множеством приборов.

В ближайшие недели ему предстоит собрать первые образцы горных пород и грунта. Также необходимо сделать снимки с увеличением, чтобы обнаружить признаки прошлой микробной жизни. Неслучайно для посадки марсохода специалисты NASA выбрали кратер Езеро. Ученые считают его центром древней системы озер, который когда-то был полностью заполнен водой.

Ранее марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Красной планеты. Испытание состоялось 20 апреля.