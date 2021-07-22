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Марсоход Perseverance приступил к поиску жизни на Красной планете

Кира Карон
06:54 22.07.2021
В ближайшие недели ему предстоит собрать первые образцы горных пород и грунта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: NASA JPL-Caltech Globallookpress
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Марсоход Perseverance начал поиск жизни на Красной планете. Аппарат уже протестировал свои инструменты, в том числе главную двухметровую роботизированную «руку» со множеством приборов.

В ближайшие недели ему предстоит собрать первые образцы горных пород и грунта. Также необходимо сделать снимки с увеличением, чтобы обнаружить признаки прошлой микробной жизни. Неслучайно для посадки марсохода специалисты NASA выбрали кратер Езеро. Ученые считают его центром древней системы озер, который когда-то был полностью заполнен водой.

Ранее марсоход Perseverance сумел получить кислород из атмосферы Красной планеты. Испытание состоялось 20 апреля.

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