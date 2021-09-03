Perseverance добыл первый образец грунта Марса
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта Красной планеты.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Американскому марсоходу Perseverance удалось успешно добыть первый образец планетарного грунта на Марсе. Соответствующую информацию сообщил главный инженер Адам Стелцнер.
«Никогда не был так рад увидеть дыру в камне», - цитирует его издание «Аргументы и Факты».
Вместе с таким признанием ученого был опубликован сделанный марсоходом кадр. На снимке запечатлен крупный камень, внутри которого можно разглядеть круглое отверстие.
Ранее сообщалось, что Perseverance удалось получить из атмосферы Красной планеты кислород. Выделить газ помог специальный экспериментальный прибор Moxie.