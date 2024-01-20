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США заявили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов

ВС США атаковали в целях самообороны три противокорабельные ракеты хуситов на территории Йемена.
Марина Крижановская 2024-01-20 02:08:01
© Фото: Werner Dieterich imageBROKER.com Globallookpress

Американские вооруженные силы нанесли удар по противокорабельным ракетам хуситов, которые контролируют северную часть Йемена. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (USCENTCOM), его цитирует RT.

Согласно ведомству, 19 января примерно в 18:45 по времени Саны американцы ударили по трем противокорабельным ракетам йеменских повстанцев, «которые были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску».

«Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и установили, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям военно-морских сил США в этом регионе. Впоследствии американские войска нанесли удар по ракетам и уничтожили их в целях самообороны», - сообщил телеканал заявление американского CENTCOM.

Этот шаг, по мнению представителей ведомства, сделает международные воды безопасными и надежными для кораблей ВМС США и торговых судов.

Также 19 января США и Великобритания дважды ударили по району Аль-Джабана йеменского города Ходейда.

Прежде Пентагон сообщил, что ракеты хуситов упали в воду рядом с танкером в Аденском заливе. В американском ведомстве прокомментировали заявления хуситов о попадании противокорабельными ракетами по американскому судну Chem Ranger.

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