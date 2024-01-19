Пентагон сообщил, что ракеты хуситов упали в воду рядом с танкером в Аденском заливе

Запущенные шиитским движением «Ансар Алла» (хуситами) противокорабельные баллистические ракеты не попали в американский танкер Chem Ranger. Об этом проинформировало Центральное командование Пентагона.

Американские военные уточнили, что заметили две ракеты рядом с кораблем, которые упали в воду. Танкер принадлежит Соединенным Штатам, а управляется Грецией. После инцидента он продолжил следовать по маршруту.

«Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с кораблем. О ранениях или повреждении корабля не сообщалось. Судно продолжило свой путь», - указано в сообщении.

Немногим ранее военный представитель хуситов заявил о попадании ракетами по судну США в Аденском заливе. Бригадный генерал Яхья Сари пояснил, что те нанесли ракетный удар по судну Chem Ranger и зафиксировали прямое попадание в него.