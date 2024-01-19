США и Великобритания нанесли два удара по йеменскому городу Ходейда

Вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании дважды ударили по портовому йеменскому городу Ходейда на побережье Красного моря. Об этом сообщает телеканал «Аль-Масира».

«Американо-британская агрессия нацелилась на район Аль-Джабана в городе Ходейда, совершив два нападения», - говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно, что США провели четвертый раунд ударов за неделю по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаку членов движения «Ансар Алла» на гражданские и торговые суда в Красном море.

Позже хуситы заявили, что атаковали американское судно в 140 километрах юго-восточнее порта Эль-Мукалла в Аравийском море.