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При атаке ВСУ на Белгород пострадали почти 200 машин

В ходе атаки на Белгород ВСУ 29 и 30 декабря 196 машин получили повреждения.
Елизавета Егорова 2024-01-02 00:19:01
© Фото: Chumakov Sergey news.ru Globallookpress

Почти 200 автомобилей получили повреждения при обстреле украинскими боевиками Белгорода 29 и 30 декабря. Данные привел мэр города Валентин Демидов.

«На этот момент есть информация о 196 поврежденных из-за обстрела машинах», - цитирует RT слова Демидова.

Удалось найти почти всех владельцев машин. Эксперты определяют степень ущерба, вскоре начнется восстановление авто, добавил мэр. 

Напомним, что в ходе атаке ВСУ Белгорода в конце декабря ракетами «Ольха» погибли 25 человек. Последней жертвой националистов стала четырехлетняя девочка. Она скончалась в больнице 1 января от острой кровопотери и тяжелых травм внутренних органов.

Всем семьям погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей. Пострадавшие получат от государства по 500 тысяч рублей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все выплаты уйдут к своим получателям после новогодних праздников.

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